O que Tarcísio realmente pensa sobre reforma tributária de Lula

Apoiando a reforma tributária publicamente para não se indispor com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), torce para o texto não passar. O ex-ministro da Economia Paulo Guedes e o secretário Guilherme Afif fizeram a cabeça dele sobre o tema.

O ex-ministro entrou em contato com o Radar Econômico para negar as conversas com o governador. “Desminto a fonte da revista que tenha convencido o Tarcísio contra a reforma tributária. Estou em rigorosa quarentena, e asseguro que não conversei com o governador Tarcísio sobre esse assunto, sobre a reforma tributária”, disse o ministro. “Mas se quiserem saber minha opinião, ela é clara: sou a favor da reforma nos termos em que aprovamos na Câmara dos Deputados com mais de 400 votos e empacou no Senado”.

O governador também entrou em contato com a coluna e negou a informação de que esteja contra a reforma tributária.

Siga o Radar Econômico no Twitter