O que está por trás das demissões na CNN Brasil

Causou estranheza no mercado as demissões de nomes consagrados do jornalismo brasileiro, como as âncoras ex-Globo Monalisa Perrone e Gloria Vanique, por parte da CNN Brasil nesta quinta-feira, 1º. O movimento de reestruturação na empresa, entretanto, já era algo sinalizado a partir da posse do empresário João Camargo, fundador do Esfera Brasil, e do pedido de demissão recente da antiga CEO Renata Afonso. Fontes internas na companhia afirmaram que o foco será fazer investimentos com “mais inteligência” daqui para frente. Hoje, mais de 90% da equipe de jornalismo da CNN Brasil está localizada em São Paulo — apenas cerca de 2% em Brasília. O intuito da companhia é concentrar os esforços de cobertura no Planalto Central, fortalecendo a equipe de jornalistas na capital federal. Além disso, a empresa quer que, num futuro breve, grande parte das despesas previstas em seu orçamento passem a ser provenientes do jornalismo, algo que não acontece hoje. Além dos cortes, a CNN Brasil resolveu fechar sua filial no Rio de Janeiro.