O que esperar das mudanças no Banco Central após entrada de Galípolo?

VEJA Mercado em vídeo | 4 de julho.

As bolsas europeias negociam entre perdas e ganhos na manhã desta terça-feira, 4. O mercado americano não abre em razão do feriado de Independência. A expectativa é pela divulgação da ata da última reunião do banco central americano amanhã e pelo payroll na sexta-feira. No Brasil, o Senado sabatina Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, os indicados do governo para as diretorias de política monetária e fiscalização, respectivamente, da entidade. O mercado ainda aguarda pelas votações da regra fiscal e da reforma tributária na Câmara. O VEJA Mercado recebe Larissa Quintino, editora-assistente de VEJA.

