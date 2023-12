Os primeiros testes de privacidade que utilizam ferramentas do Drex

O Drex, nova moeda digital desenvolvida pelo Banco Central que deve entrar em vigor até 2025, tem realizado seus primeiros testes de privacidade. A TecBan, empresa de soluções financeiras, montou um consórcio com 10 instituições financeiras nessa primeira etapa. A fase consiste em um piloto que sucede a criação e transferência dos ativos e fluxos de liquidação com os dados das transações abertos.

A partir deste novo momento, essas informações são anonimizadas, fazendo com que dados sensíveis de uma transação feita entre um banco e outro sejam visíveis apenas por estas instituições, sem que os demais tenham acesso.

“O início desta fase é uma grande conquista para todo o ecossistema envolvido no desenvolvimento do Drex. Termos alcançado esse resultado dentro do calendário previsto pelo Banco Central nos gera ótimas expectativas e é um indicativo de que estamos no caminho certo. A privacidade é uma das preocupações centrais do piloto e nós acabamos de testemunhar a sua concretização”, celebrou Luiz Fernando Lopes, gerente de plataformas digitais da TecBan.

