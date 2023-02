O primeiro grande banco a colocar estrago da Americanas na ponta do lápis

O Santander foi o primeiro dos grandes bancos a divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2022 e, por consequência, a colocar na ponta do lápis o estrago provocado pela descoberta de 47 bilhões de reais em dívidas pela Americanas nas últimas semanas. A empresa entrou em recuperação judicial e todas as suas obrigações de dívidas estão suspensas por seis meses. As provisões do Santander, que nada mais são que as perdas esperadas por inadimplência, saltaram 15% em um trimestre e alcançaram a cifra de 7,4 bilhões de reais. Embora o banco não comente a parcela de provisões destinada ao caso Americanas, existe quase que um consenso entre os analistas de que o Santander provisionou cerca de 1 bilhão de reais por causa da varejista. As dívidas da Americanas com o banco estão na casa dos 3,7 bilhões de reais. “Estimamos que as provisões relacionadas à Americanas são no valor de 1,1 bilhão no trimestre (30% da exposição). Elas explicam apenas parte da grande perda de ganhos, pois vimos um desempenho principal mais fraco do que o esperado”, escrevem os analistas do Credit Suisse.

O Santander reportou lucro de 1,9 bilhão de reais no quarto trimestre, uma queda de 55% na base anual e bem abaixo do lucro de 2,8 bilhões esperados pelo mercado. Apesar da decepção dos investidores com os números, as ações do banco sobem 1% por volta das 14h. A leitura de que o Banco Central não deve mais cortar os juros neste ano impulsiona o setor bancário como um todo.

