O polêmico assunto que divide holofotes com a compra do Credit pelo UBS

O grupo UBS comprou o banco Credit Suisse por 3,25 bilhões de dólares no último domingo, 19. A fusão de dois dos maiores bancos do mundo traz bastante alívio ao mercado financeiro. As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, negociam em alta na manhã desta segunda-feira, 20. A leitura é que o movimento afasta o risco de falência do banco suíço. Todavia, existe um assunto polêmico que compete com a notícia do dia e impede as bolsas de subirem de forma mais expressiva.

Na próxima quarta-feira, 22, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), vai definir os rumos da política monetária dos EUA. O caminho a ser seguido pela instituição é uma verdadeira incógnita e adiciona bastante incerteza aos negócios neste início de semana. A expectativa era por um aumento de 0,5 ponto percentual nas taxas, mas a recente crise dos bancos pode fazer essa direção mudar. Se aventa a possibilidade de um aumento menor ou até mesmo um corte nos juros. A postura do Fed só será conhecida daqui dois dias. O Banco Central do Brasil também vai definir os rumos da Selic na próxima quarta-feira.

