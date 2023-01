O pleito do setor de construção ao ministro Renan Filho, dos Transportes

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, defendeu ao ministro dos Transportes, Renan Filho, a revisão dos projetos de concessão dentro da nova pasta — um dos ministérios oriundos da divisão da Infraestrutura. Em uma reunião recente com Renan, Martins pediu que os grandes projetos da pasta fossem desmembrados em concessões diversas, como forma de fomentar a concorrência entre as empresas de construção civil. Ele criticou, por exemplo, a modelagem da concessão do Porto de Santos — essa a cargo do ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos —, pelo tamanho do projeto que, segundo a visão dele, poderia ser dividido em mais de um pregão.

Siga o Radar Econômico no Twitter