O plano do governo para retomar obras da Transnordestina

Com a recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que autorizou a utilização de financiamento por meio de fundos para a retomada da construção da ferrovia Transnordestina, os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura analisam um novo cronograma de repasse de recursos do Fundo de Investimento do Nordeste (Finor).

A ferrovia conta com um financiamento aprovado de 1,1 bilhão de reais por meio do Finor. Até a suspensão dos repasses dos recursos pelo TCU, em 2017, o fundo havia repassado 517,1 milhões de reais para as obras. A expectativa é que até o final de setembro todas as análises técnicas sejam realizadas para retomar o fluxo normal do aporte restante de 625,9 milhões de reais já aprovados de financiamento.

Um novo cronograma de conclusão do empreendimento foi apresentado na útlima semana pela concessionária responsável pelo empreendimento ao governo e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O projeto da ferrovia da Transnordestina prevê a construção de 1.753km de ferrovias nos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, além da recuperação de 585 km do trecho que liga Cabo (PE) a Porto Real do Colégio, em Alagoas.