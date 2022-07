O plano de Guedes para acelerar o ingresso do Brasil na OCDE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, prepara um projeto de lei para modificar a tributação para empresas multinacionais presentes no Brasil. Técnicos do Ministério da Economia trabalham no detalhamento dos ditames do projeto, que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional no próximo dia 5. O projeto visa a evitar as bitributações de empresas estrangeiras presentes no Brasil e envolve um dos principais pontos para que o Brasil consolide seu ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.

O tópico esteve no centro das discussões entre o ministro Guedes e a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que ocorreu nesta quarta-feira 28. Guedes e Yellen mantêm uma série de encontros pela busca de convergência em torno dos princípios que o país precisa adotar para ingressar no grupo. Internamente, Guedes e os ministros de Relações Exteriores, Carlos França, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, determinaram o prazo de envio do andamento de 229 medidas que os Estados Unidos esperam do país para o ingresso na OCDE. Membros das pastas afirmam que o Brasil está à frente dos demais concorrentes para ingressar no bloco.

