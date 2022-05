O placar da privatização na disputa entre Lula e Bolsonaro

O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, colocou a pauta da privatização da Petrobras na campanha de Bolsonaro. Para alguns banqueiros, a promessa é vista apenas como uma forma de atrair a direita e centro desiludidos com Bolsonaro, sem a menor chance de que isso aconteça de fato. Já o ex-presidente Lula promete que não vai acontecer nenhuma venda de estatal se ele for eleito e ameaça até mesmo desfazer privatizações caso sejam feitas ainda neste ano, como é o caso da Eletrobras. Mas o mercado financeiro também não acredita que Lula desfaça a venda da Eletrobras, caso ela de fato aconteça. Vai ficar no zero a zero.

