O perrengue de Paes no Santos Dumont antes de discutir… o Santos Dumont

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Centro da capital fluminense, para uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França e… reclamou do aeroporto. A reunião, claro, vai tratar sobre a distribuição de voos entre o terminal e o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, alvo de críticas por parte de Paes. “Dentro do avião — já por uma hora — no aeroporto Santos Dumont tentando decolar para Brasília para uma reunião com o ministro Márcio França (vou atrasar mas vou de qualquer jeito)”, escreveu Paes na manhã desta quinta-feira, 3.

“Ainda bem que essa concentração absurda de voos no Santos Dumont vai acabar. O Galeão — aeroporto com as melhores condições metereológicas do Brasil — está operando nesse momento para pousos e decolagens. O que vinha acontecendo no Rio com os aeroportos — e que por determinação do presidente Lula vai mudar — é um absurdo sob o aspecto econômico do Rio mas também tem que ver com segurança! Seguimos”, concluiu o prefeito. Pela manhã, o aeroporto chegou a operar por aparelhos.

Siga o Radar Econômico no Twitter