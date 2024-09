O outro lado: PIB escancara um problema que muitos já temiam

O IBGE publicou que o PIB do Brasil registrou um notório crescimento de 1,4% no segundo trimestre de 2024 — bem acima do consenso de mercado que apontava para uma alta de 0,9%. Os setores de serviços e indústria foram os grandes destaques. As projeções de economistas devem melhorar e o Brasil pode ter um crescimento muito similar ao de 2023, quando cresceu 2,9%. Por outro lado, o aquecimento da economia escancara um problema que muitos já temiam: a inflação. O economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, afirma em entrevista ao programa VEJA Mercado que a chance de o Brasil não cumprir a meta de inflação — que tem um teto de 4,5% — este ano cresceu consideravelmente depois desse resultado.

Segundo ele, o consumo das famílias deve impulsionar os preços. Gala já espera uma alta na taxa de juros pelo Banco Central em setembro para tentar frear a inflação. “Aumentou muito a chance de a gente estourar esse teto de 4,5% da meta de inflação. A bandeira vermelha da conta de energia, a taxa de câmbio ainda desvalorizada e o crescimento muito forte preocupam, não é impossível pensar num estouro da meta. Isso deve levar o Banco Central a subir a Selic já na reunião de setembro”, disse. “Não acho que seja uma alta brutal como na pandemia, mas um ciclo de pequenos passos que poderiam levar a Selic a 12%. São passos necessários porque há uma desancoragem muito alta nas projeções”, completou.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF