VEJA Mercado recebe Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, às 10h

O IBGE publicou há pouco o resultado do PIB do Brasil no segundo trimestre de 2024 e o assunto é o destaque desta edição do VEJA Mercado. A expectativa do mercado era de que o país crescesse 0,9% no trimestre. O Ibc-Br, índice calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB, havia registrado um crescimento de 1,1% no segundo trimestre. Os economistas têm melhorado suas projeções para o crescimento da economia brasileira em 2024. O otimismo tem como base o aumento do consumo das famílias e o aquecimento de setores-chave, como o comércio e os serviços, bem como as baixas taxas de desemprego do Brasil. Os economistas do banco J.P Morgan revisaram seus números e apostam num crescimento de 2,9% do PIB este ano — o mesmo resultado do acumulado de 2023.

O Banco Central fez três leilões de dólares em dois pregões para tentar conter a alta da moeda americana no Brasil. As operações à vista e de swap cambial movimentaram cerca de 25 bilhões de reais e mantiveram o dólar estagnado nesse período. Diego Gimenes entrevista Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

