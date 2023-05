O obstáculo que as montadoras devem enfrentar na venda de carros populares

O governo federal anunciou uma série de medidas que visa reduzir o preço dos carros populares zero quilômetro em até 10% nas montadoras. O programa é temporário e deve durar de três a quatro meses. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, estima um aumento de 200 a 300 mil veículos consumidos caso os cortes de impostos tenham duração de pelo menos um ano. Todavia, alguns analistas do mercado financeiro enxergam um obstáculo relevante no horizonte e não compartilham do mesmo otimismo do setor. Segundos eles, as taxas de juros ainda remam contra a venda de carros novos. “Acreditamos que os incentivos não devem ter um impacto na magnitude esperada pela Anfavea. Para reverter completamente o cenário depressivo, é necessário combinar os descontos com incentivos na taxa de juros para o consumidor”, avaliam os analistas da Genial Investimentos em material enviado a clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter