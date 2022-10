O novo presidente do J. Safra e a missão de expandir atividade no atacado

Atualizado em 26 out 2022, 17h24 - Publicado em 26 out 2022, 16h59

Por Victor Irajá Atualizado em 26 out 2022, 17h24 - Publicado em 26 out 2022, 16h59

O Grupo Safra anunciou, nesta quarta-feira, 26, a contratação, a partir de janeiro de 2023, de José Olympio Pereira. Ele irá assumir o cargo de presidente do banco J. Safra, onde o grupo irá concentrar seu atendimento a grandes clientes e todas operações de banco de investimentos e ‘private banking’.

José Olympio Pereira está no mercado financeiro desde 1985, quando iniciou sua carreira no Banco Garantia, onde permaneceu por 13 anos. Foi ainda presidente da do Banco de Investimento do Citigroup e esteve, por 18 anos, no Banco Credit Suisse Brasil onde ocupou a presidência.

A chegada de José Olímpio é vista por David Safra como um movimento que consolida “a elevação do Safra a outro patamar” no segmento e projeta que a escolha viabilize acelerar ainda mais o crescimento do banco de atacado.

Siga o Radar Econômico no Twitter