O novo posto ensejado por Lula para Guido Mantega na Vale

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem uma alternativa para emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na Vale, como quer o presidente. Em meio à resistência de acionistas envolvendo a possível troca de presidente, a atual intenção da gestão petista envolve emplacar o ex-ministro no conselho de administração da mineradora. A ideia envolve aplacar a pressão do PT em relação à influência dentro da empresa e chancelar Mantega à sucessão do atual presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

Dentro da companhia, a leitura é de que se Lula batesse o pé pela indicação de Mantega diretamente, enfrentaria resistência — não só a óbvia por parte dos acionistas, mas até mesmo de aliados. Bartolomeo é bem-quisto pelos sindicatos, que o veem como um “cara de chão de fábrica, que não frequenta o Fasano”. Além dos sindicatos, como mostrou o Radar Econômico, um dos principais acionistas, a Cosan, quer aumentar sua influência dentro da empresa.