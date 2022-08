O novo – e já esperado – capítulo da novela entre Burger King e Mubadala

Um grupo composto pelos fundos Atmos, Fitpart, BW GSS, Mar Asset e Vista Capital que, juntos, detém cerca de 20% do capital social da Zamp, controladora do Burger King no Brasil, publicou uma carta nesta segunda-feira, 22, em que reforça a recusa pela oferta do fundo árabe Mubadala pelo controle da companhia. O conselho do BK Brasil já havia rejeitado a proposta, mas o grupo reforçou que, nos atuais moldes, não possui interesse no negócio. “Os fundos manifestam que, na data em que esta subscrevem, não possuem o interesse em aceitar a oferta de aquisição nos termos propostos pela ofertante”, reiteraram.

Os árabes ofereceram 7,55 reais por ação do BK para adquirir uma nova fatia de 45,15% da empresa, o que tornaria o fundo acionista majoritário da empresa, com 50,1% do capital social. O novo capítulo da novela entre Zamp e Mubadala já era esperado pelos analistas do Credit Suisse. “Os acionistas informam que não têm interesse em aceitar a oferta pública nos termos propostos, como esperado. O preço da ação já está 10% acima do preço de oferta”, avaliam. Os papéis do BK negociam voláteis nesta segunda-feira, mas sobem 3% por volta de 13h30, para 8,58 reais a ação.

