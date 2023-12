O novo capítulo da guerra das montadoras por benefícios tributários

Na semana que antecede a votação do regime automotivo, que faz parte da reforma tributária, na Câmara dos Deputados, a disputa entre as montadoras fica ainda mais acirrada. Além de assinarem carta contra o regime automotivo, outras duas frentes estão sendo utilizadas pelas montadoras que buscam barrar regime fiscal especial no Nordeste e Centro-Oeste.

A mais nova personagem da disputa é Silvia Fagnani, presidente do Think Brasil, que será a porta-voz das montadoras, falando o que as empresas não podem falar institucionalmente, sem criar embaraços com suas concorrentes. A segunda frente é com a contratação da Baselab, agência de comunicação digital que gerencia a página ImpostoParaQuem, gerando memes e virais.