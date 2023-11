Nova briga da Paper Excellence: Greenpeace pede suspensão de certificados

O Greenpeace e a organização indonésia Auriga Nusantara apresentaram nesta semana uma queixa ao principal selo de produtos florestais do mundo, o Forest Stewardship Council (FSC), pedindo o cancelamento das certificações ambientais de empresas adquiridas pela Paper Excellence. As ONGs pedem que o FSC reconheça oficialmente a conexão entre a Paper Excellence e a Asia Pulp & Paper (APP), uma empresa com histórico de destruição de florestas tropicais em todo o mundo.

Uma investigação de várias ONGs publicada em 2022 concluiu que a Paper Excellence e a APP são empresas “irmãs”, controladas pelo grupo Sinar Mas, da família indonésia Widjaja. Entre as provas coletadas na investigação estão documentos corporativos, registro de lobby e documentos oficiais. Em março foi a vez de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) divulgar investigação com a mesma conclusão.

O FSC baniu a APP em 2007 devido ao seu envolvimento em conflitos sociais e destruição ambiental. Mas parte das operações de empresas adquiridas nos últimos anos pela Paper Excellence na América do Norte, como a Domtar e a Resolute, seguem recebendo o selo. Muitos varejistas e indústrias exigem a certificação FSC para adquirir produtos de origem florestal, como papéis e embalagens.

No Brasil, a Paper Excellence trava uma disputa judicial para assumir 100% da Eldorado Brasil Celulose, empresa controlada pela J&F Investimentos, que possui mais de 400 mil hectares de florestas e áreas de conservação no Mato Grosso do Sul. Toda a operação da Eldorado é certificada pelo FSC.