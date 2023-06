O movimento inesperado que faz o Pão de Açúcar explodir 15% na bolsa

As ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA) disparam 15% por volta das 13h desta quinta-feira, 29. A rede supermercadista anunciou que recebeu uma oferta de 836 milhões de dólares (4 bilhões de reais) pela participação de 96% que detém na varejista colombiana Éxito. A proposta foi feita pelo magnata Jaime Gilinski. A oferta está abaixo do valor de mercado do grupo, mas acima do que projetavam alguns analistas do mercado financeiro. A leitura é de que o pagamento à vista e a série de benefícios que esse desinvestimento pode provocar no Pão de Açúcar deixam o negócio muito atrativo para a rede.

“Vemos a oferta como positiva, uma vez que ela dá a possibilidade de a empresa se desfazer completamente da sua participação em uma transação em dinheiro a um valor atraente. Além disso, o negócio pode acelerar o desinvestimento do Casino no GPA Brasil, pois acreditamos que o ativo seja mais atraente para investidores estratégicos sem a participação no Grupo Éxito”, avaliam os analistas da XP Investimentos. A corretora estima que a transação está 36% abaixo do valor de mercado do Éxito, mas 41% acima de suas projeções.

Siga o Radar Econômico no Twitter