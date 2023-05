O movimento da JBS para se adequar à lei anticorrupção nos EUA

A proposta da JBS para trocar 11 títulos de renda fixa negociados no exterior da companhia por títulos de dívida registrados na US Securities and Exchange Commission (SEC) , a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, colocará a gigante de alimentos em um seleto grupo de empresas com sede no Brasil e títulos registrados na CVM norte-americana. Atualmente, apenas Petrobras, Vale, Suzano e Embraer têm títulos de dívida registrados na agência que regula o mercado de capitais no país. O movimento coloca as empresas sob regras de governança ainda mais robustas. Quando aprovado o registro, a JBS estará sujeita, por exemplo, às exigências da Lei Sarbanes-Oxley (SOx), que rege as boas práticas de governança corporativa e reportes financeiros de empresas americanas e estrangeiras registradas na SEC, e do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), legislação anticorrupção e antissuborno dos Estados Unidos.

