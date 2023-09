O motivo pelo pânico na bolsa um dia após reunião do Copom

O Ibovespa abre o dia nervoso um dia depois da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que cortou os juros do país em 0,5 ponto percentual, para 12,75%, como era amplamente esperado pelo mercado. Por volta de 11h30, o Ibovespa negociava em forte queda de 2%, na casa dos 116 mil pontos. A explicação para o mau humor está no mercado internacional. O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, manteve os juros inalterados na faixa entre 5,25% e 5,5%, mas deixou aberta a possibilidade de novos aumentos nas reuniões seguintes. O mercado precificava uma pausa no atual ciclo de alta nos juros americanos. Um movimento oposto ao esperado pode aumentar a atratividade da renda fixa nos EUA e afugentar capital de economias emergentes, como a brasileira.

“O fato de que mantivemos os juros no atual patamar não significa que alcançamos a estabilidade de política monetária que estamos buscando”, afirmou Jerome Powell, presidente do Fed, em pronunciamento. O dólar comercial sobe 1%, cotado a 4,92 reais. No exterior, o índice americano Nasdaq recua 1,4%.

