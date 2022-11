O motivo do pé atrás com a Hapvida depois da renúncia de Irlau Machado

O executivo Irlau Machado Filho vai deixar o cargo de co-CEO da Hapvida em janeiro de 2023. A decisão se deu por “motivos pessoais” e pegou os investidores de surpresa. Os papéis da operadora de saúde amargaram forte queda de 4% nesta terça-feira, 22. Machado Filho era o CEO da antiga Notredame Intermédica (GNDI), que se fundiu com a Hapvida há pouco mais de nove meses. A companhia passa a ser comandada exclusivamente por Jorge Pinheiro, executivo que liderava a Hapvida antes da combinação dos negócios. A extinção da estrutura de co-CEO já era esperada por alguns bancos, mas os termos e prazos estipulados decepcionaram os analistas. A expectativa era de que Machado Filho ainda pudesse atuar como membro do conselho depois da cisão, algo que não deve acontecer.

Os próximos passos do executivo também trazem algum nível de preocupação, uma vez que não se sabe da existência de alguma cláusula que o impeça de trabalhar para algum outro grupo de saúde. “Os termos de saída foram um pouco diferentes daqueles que prevíamos. Como o Sr. Machado era um executivo conceituado, preferíamos vê-lo ainda desempenhando um papel na empresa como membro do conselho. Adicionalmente, esperamos entender melhor o risco do Sr. Machado ingressar em um concorrente, uma vez que o fato relevante não menciona cláusulas de não concorrência”, avalia o Itaú BBA em relatório enviado a clientes.

A XP afirma que o executivo era grande conhecedor da operação do GNDI e que sua precoce saída representa um revés para a Hapvida. “A saída de Irlau não era esperada para o curto-prazo. Irlau foi o CEO do GNDI que conduziu a empresa por grande parte do processo de consolidação, e conhecia melhor as regiões e os ativos legado do GNDI. Além disso, a saída sinaliza alguma dificuldade de a Hapvida manter executivos chave em seu quadro”, alega. No acumulado do ano, os papéis da Hapvida apresentam uma depreciação de 48%.

