O mistério por trás do aumento de capital de petroleira brasileira

A petroleira 3R Petroleum prevê levantar entre 600 milhões e 900 milhões de reais por meio de uma emissão de ações. A companhia vai vender até 36 milhões de ações a um custo de 24,45 reais por papel – um desconto de 26% em relação ao fechamento da última sexta-feira, 14. Por volta das 13h, as ações da 3R desabavam 10% na bolsa de valores. A maior parte dos analistas questiona a operação da empresa e não enxerga razões concretas para tal movimento. A companhia já havia captado dinheiro suficiente para pagar a aquisição do Polo Potiguar, da Petrobras. Oficialmente, a 3R justifica a operação como um plano para aumentar a posição de caixa, otimizar a estrutura de capital e reduzir a alavancagem. A explicação não convenceu o mercado.

“O anúncio nos pegou desprevenidos. Não prevíamos que a 3R teria necessidade de capital extra no curto prazo, visto que a empresa já havia finalizado a captação de recursos para pagar Potiguar”, avaliam os analistas do Itaú BBA em material enviado a clientes. “Acreditamos que não está claro para a maioria do mercado se a empresa realmente precisa levantar capital, considerando a atual curva de produção divulgada e a alocação de capital planejada. Isso pode gerar preocupação entre os investidores, dada a combinação de um preço de emissão com desconto significativo e pouca visibilidade sobre o que pode ter desencadeado a decisão”, concluem.

