O investimento milionário da Stella Artois no empreendedorismo feminino

Atualizado em 21 out 2022, 17h09 - Publicado em 22 out 2022, 15h04

Uma pesquisa realizada por Stella Artois junto ao instituto Ipsos aponta que crédito, formação e visibilidade são os principais entraves para o sucesso de mulheres no mercado da gastronomia. A cervejaria da Ambev acaba de anunciar o projeto Juntas Na Mesa, que vai investir 10 milhões de reais nos três pilares mapeados na pesquisa para promover a equidade de gênero na gastronomia, aumentando o protagonismo das mulheres e fomentando o empreendedorismo feminino.

A pesquisa mostrou que muitas profissionais que trabalham na gastronomia no Brasil sonham em ter o próprio negócio, mas encontram dificuldade na obtenção de crédito: cerca de uma em cada três mulheres afirma que empreender no setor custa mais caro em comparação aos homens. É por isso que, em parceria com o Bees Bank, fintech da Ambev que oferece soluções digitais para facilitar a vida financeira e potencializar a gestão de pequenas e médias empresas (PMEs), a Stella Artois vai trazer uma oferta de crédito para apoiar até mil mulheres empreendedoras no setor da gastronomia no Brasil.

Serão disponibilizados empréstimos de até 60 mil reais por empreendedora, com taxas e condições de parcelamento competitivas. Segundo o Ipsos, quase metade das mulheres, ou 45%, busca por algum tipo de profissionalização.

