O investimento milionário da Concha y Toro para conquistar o público jovem

Líder de mercado no Brasil, a importadora de vinhos chilena Concha y Toro, conhecida por sua marca carro-chefe Casillero Del Diablo, está investindo cerca de 5 milhões de reais para o lançamento de seu novo rótulo no país: o Devil’s Carnaval. A ideia é fisgar o consumidor da chamada Geração Z com uma carta de vinhos leves e suaves. A primeira importação da bebida fermentada conta com mais de 25 mil caixas, o que totaliza mais de 230 mil litros. “Com esse lançamento, queremos nos aproximar e recrutar consumidores da Geração Z, os mais jovens, que muitas vezes declaram que não se sentem atraídos pela categoria de vinhos”, afirma Pietro Capuzzi, diretor da companhia no Brasil, ao Radar Econômico.

Com o lançamento, a Concha y Toro visa a estratégia de diversificar seu portfólio com produtos de menor teor alcoólico, como a linha Belight, lançada no primeiro semestre deste ano. O apelo aos jovens também se vê na apresentação dos produtos: a linha Devil’s Carnaval chega ao país com quatro rótulos distintos. A empresa comercializa cerca de 24 milhões de litros de vinhos no Brasil ao ano e assegura a liderança do mercado nacional com 16% da presença de mercado, segundo dados da Nielsen.