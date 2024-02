O investimento de colega de Cristiano Ronaldo no Brasil

O jogador Otávio Edmilson da Silva Monteiro, conhecido como Otavinho, meio-campista e colega de Cristiano Ronaldo no time saudita Al-Nassr, comprou um apartamento em Canela, no Rio Grande do Sul, por 12 milhões de reais. O imóvel tem 127 metros quadrados, cada um custando 98 mil reais, um dos mais caros do país. O contrato de Otavinho com o Al-Nassar prevê um pagamento de 42 milhões de euros, cerca de 224 milhões de reais, a ser desembolsado ao longo de três anos.

Em janeiro, a incorporadora do imóvel, a Kempinski Laje de Pedra, vendeu a última unidade da primeira fase do projeto, com inauguração prevista para 2026. De acordo com os sócios do empreendimento, José Andrade Júnior e José Ernesto Neto, o setor imobiliário está em ascensão no Sul do país, com cidades como Canela e Balneário Camboriú tomando espaço que antes era do Rio de Janeiro e de São Paulo. Dá Arabia Saudita, o jogador paraibano é um dos que investe no mercado.

