O investimento da indústria farmacêutica em pesquisa e desenvolvimento

A indústria farmacêutica nacional é o setor com o maior percentual de empresas que realizaram investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento em 2022. Dados da Pesquisa de Inovação Semestral do IBGE mostram que no setor esse investimento atingiu 67% das empresas, contra 34% da indústria total.

Os dados mais recentes do levantamento, com base no ano de 2022, também apontam que 68% das empresas pertencentes às indústrias extrativas e de transformação inovaram em produtos ou processos de negócios. No setor farmoquímico e farmacêutico, esse percentual foi de 72%. “Sabemos que sem inovação não há crescimento”, diz Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil (GFB).