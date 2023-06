As festas de São João realizadas no último fim de semana em todo o país estimularam uma alta no consumo no varejo. Segundo dados da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú, o faturamento do varejo cresceu 24% entre os dias 23 e 25 de junho, na comparação com mesmo período do ano passado. As transações avançaram em 28%.

