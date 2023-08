O importante recado da Eletrobras ao governo sobre as obras de Angra 3

A Eletrobras deu de ombros à possibilidade de o governo federal excluir as obras da usina nuclear de Angra 3 do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A construção está parada desde 2015 após a descoberta de esquemas de corrupção. O governo pode incluir os chamados “estudos de viabilidade” no pacote de infraestrutura a ser anunciado nos próximos dias. Ainda assim, a empresa recém-privatizada não enxerga uma relação direta entre a inclusão das obras no PAC e a conclusão do projeto.

“A companhia esclarece que entende não haver vinculação formal da continuidade do projeto de Angra 3 à sua inclusão no PAC”, disse a Eletrobras em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A usina é controlada pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), empresa pública federal. A Eletrobras detém participação de 68% do seu capital social total. Estima-se que sejam necessários cerca de 20 bilhões de reais para a conclusão das obras.

