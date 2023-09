O imperativo do Congresso na busca por receitas, segundo Haddad

Em meio a um esforço concentrado para obter novas fontes de receita, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou muito claro que a agenda econômica não pode vingar alheia à vontade do Congresso. Entre as diversas medidas elaboradas para aumentar a arrecadação da União, está a Medida Provisória 1185/23, publicada no final de agosto. A MP altera regras de incentivos fiscais do ICMS. Ao ser questionado, em evento da Fundação Getulio Vargas, sobre a chance da MP ser chancelada pelo Legislativo, Haddad é categórico: “Tem que passar”, diz.

Como mostra o Radar Econômico da última edição de VEJA, parlamentares estão pessimistas quanto à viabilidade de medidas para aumentar a arrecadação. Haddad, no mínimo, mostra certa apreensão. Apesar do senso de urgência, o ministro ressalta a necessidade de haver uma boa relação entre governo e Legislativo. “Temos que respeitar o ritmo do Congresso. A agenda do primeiro semestre foi espetacular, pra dizer o mínimo”, diz.

Siga o Radar Econômico no Twitter