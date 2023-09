Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Parlamentares afirmam que as negociações em prol da reforma administrativa estão avançadas e um acordo deve ser fechado nas próximas semanas. Em paralelo, as pautas que tornariam viável o aumento de arrecadação federal têm pouca chance de vingar no Congresso.