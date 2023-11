O impacto da onda de calor no varejo online

As altas temperaturas da onda de calor no Brasil impactaram as vendas das pequenas e médias empresas do varejo online: somente entre 8 e 16 de novembro de 2023, foram comercializados mais de 93 mil produtos relacionados, entre eles protetor solar, bronzeador, chapéu, boné, óculos de sol e camisetas regatas. O volume representa um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. Os dados são de levantamento da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais que é líder na América Latina.

No período, a venda de óculos de sol cresceu 182% em relação ao ano passado, passando de 18,5 mil para 52 mil itens comercializados. Além disso, houve um aumento de 49% no volume desses itens registrados para venda na plataforma.

Outro produto em destaque foi a blusa regata, que vendeu 176% a mais neste ano, passando de cerca de 7.400 para mais de 20 mil itens comercializados durante este período de calor intenso. Já o número de itens classificados como “regata” registrados para venda cresceu 114%.