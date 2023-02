O impacto da mudança no rendimento da conta Nubank nos números do banco

O Nubank registrou lucro líquido de 58 milhões de dólares, ou 305 milhões de reais, no quarto trimestre de 2022. A fintech havia registrado prejuízo no igual período de 2021. Os números vieram acima das estimativas do mercado e as ações subiam 8% na bolsa de Nova York por volta das 13h desta quarta-feira, 15. De acordo com alguns analistas, a mudança no rendimento das contas correntes diminuiu o custo de captação de novos clientes e trouxe efeitos positivos ao balanço do banco. Em julho de 2022, a fintech anunciou que o saldo de novos depósitos na conta passará a render 100% do CDI, que equivale à taxa Selic, apenas a partir do 30º dia, de forma retroativa, sem nenhum ganho antes desse período. Anteriormente, o dinheiro já passava a render a partir do momento em que entrava na conta.

“O Nubank conseguiu apresentar forte expansão de receita líquida, beneficiada pelo crescimento do crédito, maior participação da parcela remunerada e uma redução notável no custo de captação para 78% do CDI (esperado como novo normal), sem atrito de depósito. A nova divulgação sustenta que a operação no Brasil é altamente lucrativa, demonstrando a força do modelo de negócio em estágio mais maduro”, avaliam os analistas do banco Credit Suisse. Este também é a primeira divulgação de balanço depois de David Velez, CEO do Nubank, abrir mão do plano de remuneração extra a que tinha direito. O Nubank estima uma economia de 363 milhões de dólares em efeitos contábeis nos próximos sete anos, uma vez que o banco não vai precisar reconhecer o efeito de uma potencial concessão futura a Vélez.

Siga o Radar Econômico no Twitter