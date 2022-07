A reação do mercado e de clientes do Nubank após rendimento da conta mudar

O Nubank anunciou algumas mudanças no rendimento de suas contas. Famoso por oferecer retornos maiores que a poupança, a fintech decidiu criar uma plataforma de investimentos, o Caixinhas, em que os clientes podem alocar dinheiro de acordo com seus objetivos e os planos oferecidos pelo Nubank, com possibilidade de liquidez imediata, diária, rendimento de 100% do CDI, e o Nu Reserva Imediata, um fundo com estratégia focada em renda fixa com liquidez diária e potencial de superar o CDI ao longo do tempo.

Em contrapartida, a fintech anunciou que o saldo de novos depósitos na conta do Nubank passará a render automaticamente 100% do CDI apenas a partir do 30º dia, de forma retroativa, sem nenhum ganho antes desse período. As mudanças passam a valer para um pequeno grupo de clientes a partir de 25 de julho e de forma gradual para toda a base, mas já provocaram insatisfação em alguns usuários no Twitter (confira alguns comentários ao final da nota). Já para os analistas do mercado financeiro, os ajustes são positivos.

Os analistas do BTG Pactual dizem que o custo de captação do Nubank vai diminuir com a mudança e que a medida vai ajudar a migrar proativamente alguns clientes para produtos de investimento. “O movimento pode ser o pontapé inicial para realmente expandir a penetração do Nubank em produtos de investimento, o que pode reduzir os custos de captação pagos em seus depósitos. Tal mudança não será fácil, mas pode implicar um grande potencial de alta”, escreveram. O banco diz ainda que uma redução de 10 pontos percentuais do rendimento na conta corrente pode aumentar os ganhos antes dos impostos em 250 milhões de dólares (1,3 bilhão de reais).

E o @nubank que não vai mais render o dinheiro todo dia? Vai ficar igual a poupança que tanto bateram quando surgiram '-' pic.twitter.com/bvBCkbofz8 — Luis Gustavo (@lgustavoprod) July 11, 2022

Hora de parar de usar o @nubank como banco oficial. Aqueles quinze dias entre cair o salário e cair a fatura do cartão fará uma grande diferença. Simplesmente não vale mais a pena https://t.co/NhXiHnRLG4 — Menudo (@2004kk) July 11, 2022

https://twitter.com/nacedrew/status/1546652975375982595?s=20&t=uaF35ZvdG-yvAzWqGP1ylg

