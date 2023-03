O grande otimismo pela entrada do Grupo Globo na Eletromidia

A Eletromidia, um dos maiores conglomerados de publicidade digital do país, apresentou um aumento de 300% nos lucros no quarto trimestre de 2022. A empresa teve resultado positivo de 65 milhões de reais, contra um lucro de 15 milhões no igual período de 2021. Os números foram impulsionados pelo forte desempenhos nos painéis de rua e também pela entrada mais agressiva em painéis de publicidade localizados em shoppings, edifícios e elevadores residenciais. A Eletromidia adicionou 3,9 mil novos painéis publicitários à rede apenas no quarto trimestre de 2022, elevando o total para 64,9 mil.

A grande expectativa é pela entrada do Grupo Globo nos negócios da empresa. O Radar Econômico informou que o grupo vai abocanhar até 18% de participação na empresa. “A entrada do maior grupo de mídia do Brasil no capital da empresa valida nossa tese de investimento e reforça o potencial do segmento de mídia urbana. Embora a mídia urbana represente atualmente apenas 4% do orçamento de mídia no Brasil, é a única mídia offline que não perdeu terreno para a mídia digital”, avaliam os analistas da XP Investimentos. Por volta das 13h, as ações da Eletromidia subiam 3%. No acumulado do ano, avançam 45%.

Siga o Radar Econômico no Twitter