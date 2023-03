A nova ofensiva milionária da Globo no campo da publicidade

O Grupo Globo anunciou que vai comprar até 18% de participação na empresa de mídia Eletromidia, avaliada em quase 2 bilhões de reais. A transação ainda está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela compra imediata de, no mínimo, 6,4% das ações da Eletromidia. A Globo terá direito a um assento no conselho da empresa e participação no comitê de estratégia e negócio da companhia. Alguns analistas não descartam a entrada da Globo no bloco de controle da Eletromidia no médio prazo. “Achamos o anúncio muito positivo, pois a entrada do maior grupo de mídia brasileiro valida a tese de investimento e potencial do segmento de mídia urbana, podendo alavancar inclusive novos negócios”, escrevem os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes.

