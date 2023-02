O grande componente que pode impedir novas altas de juros no Brasil

Inflação. Este é um dos únicos componentes que pode impedir novas altas de juros no Brasil ou provocar cortes na taxa Selic pelo Banco Central. Os juros sobem, ou são mantidos em patamares elevados, caso os preços disparem de forma desordenada. Se a inflação é controlada, a autarquia se sente mais confortável para agir de maneira inversa. Em janeiro, a inflação foi menor que a esperada. O IPCA do mês acumulou avanço de 0,53%, contra um consenso de alta de 0,57% no mercado. O número é positivo para os planos do governo Lula, que anseia por uma política monetária menos restritiva. Ao contrário das intrigas e das picuinhas, a queda da inflação é o caminho mais correto para se obter cortes nas taxas de juros. Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, sobem na manhã desta quinta-feira, 9. Os humores melhoram depois de membros do banco central americano adotarem um tom mais duro a respeito de possíveis aumentos nos juros.

