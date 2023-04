O fator surpresa que dá tempo ao governo para reajustar preço da gasolina

O petróleo tipo brent disparou 6% na última segunda-feira, 3, e se mantém estável na faixa dos 85 dólares o barril desde então. O Radar Econômico informou que a decisão da Opep de cortar a produção global da commodity motivou essa alta. Esse fator por si só poderia pressionar a Petrobras a reajustar os preços dos combustíveis, mas uma equação importante tem dado uma folga às autoridades nesse quesito. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço da gasolina ainda está 5% abaixo da paridade internacional, cerca de 16 centavos por litro. Ou seja, apesar da expressiva valorização do petróleo, o governo ainda teria espaço para baixar os preços. O fiel da balança nessa história é o dólar. Em dez dias, a moeda americana caiu o equivalente a 3%, para a casa dos 5,03 reais, o menor nível em dois meses. Como o preço do petróleo é dolarizado, a queda na cotação do câmbio suaviza os efeitos da alta do petróleo no mercado internacional.

