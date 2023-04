A dura previsão que pode atingir em cheio o preço da gasolina

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou em 1,16 milhão de barris diários a produção global de petróleo. A medida, que surpreendeu os analistas do mercado financeiro, é encarada como uma tentativa dos exportadores de subir os preços da commodity, que estavam nos menores patamares desde o início da guerra na Ucrânia. Por volta das 9h30 desta segunda-feira, 3, o petróleo tipo brent disparava 6,3%, cotado a 85 dólares o barril.

O banco americano Goldman Sachs prevê que os preços podem bater a marca dos 95 dólares por barril em razão do corte anunciado pela Opep. Uma menor produção de xisto diminui a oferta e pressiona os preços. A mudança pode atingir em cheio o preço da gasolina e do diesel no Brasil. A nova diretoria da Petrobras promete encontrar mecanismos para mitigar os efeitos da volatilidade do petróleo no mercado internacional.

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, abrem a semana em terreno positivo. No Brasil, a expectativa é pelo envio do texto da nova regra fiscal do país ao Congresso. Os investidores ainda digerem a proposta do governo.

