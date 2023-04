O fator que deve ser decisivo para o Banco Central baixar os juros

VEJA Mercado em vídeo | 26 de abril.

A inflação medida pelo IPCA-15 em abril foi menor do que esperavam os economistas. Ainda assim, alguns fatores acenderam o sinal de alerta do mercado. Os chamados núcleos de inflação e a inflação de serviços, que é o maior setor do PIB brasileiro, voltaram a subir na comparação com o último mês de março. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem reforçado que espera por uma mudança de cenário e que vai utilizar critérios técnicos para baixar os juros. A reação aos números de inflação do Brasil e os fatores que devem guiar as decisões do BC são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 26.

Siga o Radar Econômico no Twitter