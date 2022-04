O fantasma do “homem dos juros” vai voltar a assombrar a bolsa?

A ata da reunião de março do Federal Reserve Bank (Fed) foi divulgada nesta quarta-feira, 6, e preocupou o mercado. A tendência é que Jerome Powell, presidente da instituição e o “homem dos juros” para o mercado, eleve a taxa juros em 0,5 ponto percentual na próxima reunião de maio — o dobro da elevação de março. O Ibovespa afundou 1,5% depois dessa divulgação, mas no fim do dia fechou em queda de 0,55%, aos 118.227 pontos. O temor é que a alta de juros faça o capital migrar de economias emergentes, como a brasileira, para os Estados Unidos. As ações da chamada economia doméstica podem sair perdendo com a eventual fuga de dólares e fecharam em queda hoje. Via e Magazine Luiza caíram 4,47% e 4,20%, nessa ordem. Nas altas, as commodities. Com novas sanções à Rússia, os investidores estão deixando de lado a tese de que a guerra pode ter um fim breve. Vale e 3R Petroleum fecharam em altas de 1,5%

