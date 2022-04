A importante decisão dos Estados Unidos que fez o dólar subir no Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 06 de abril.

A ata da reunião de março do Federal Reserve Bank foi divulgada nesta quarta-feira e trouxe impactos para o mercado brasileiro. O dólar, que abriu a semana cotado a 4,60 reais, voltou a subir nos últimos dias. Mas qual a relação entre os dois fatos? Entenda como as mudanças na política monetária americana pode afetar o câmbio em mais uma edição do VEJA Mercado.

