O ex-assessor de Gleisi e nome de Ometto que tenta se chancelar na Vale

A Cosan, acionista minoritária da Vale, tenta emplacar Guilherme Penin, vice-presidente de seu braço de logística Rumo, no cargo de diretor de Relações Governamentais da mineradora — posto vago há mais de três meses e com processo de seleção aberto. Penin foi assessor da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e se apresenta como um nome que pode ajudar a Vale no trânsito com o governo.