O enquadro da B3 na Americanas para ações custarem mais de R$ 1

Atualizado em 26 out 2023, 12h07 - Publicado em 26 out 2023, 12h31

A B3 enquadrou a Americanas em razão de um artigo no regulamento da bolsa de valores brasileira. É obrigatório que a cotação dos valores mobiliários admitidos à negociação na B3 deve ser mantida em valor igual ou superior a 1 real por unidade. Há dois meses ininterruptos, as ações da Americanas são negociadas abaixo de 1 real. A B3 pediu explicações em um ofício. A Americanas respondeu que se prepara para divulgar as demonstrações financeiras de 2022 e que está em fase avançada de negociações com seus credores para apresentação da versão definitiva de seu plano de recuperação judicial.

A companhia aposta que os eventos podem impulsionar as ações. “A depender da conclusão dos eventos descritos, é possível que as ações da Americanas voltem a ser negociadas em um patamar acima de 1 real”, diz a empresa em documento enviado à B3 e à CVM. Caso contrário, a Americanas vai propor um grupamento de ações — isto é, a junção de várias ações em uma só, movimento que eleva os preços.

