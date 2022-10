O leilão em Miami para palestras de Lemann, Abílio Diniz e Kondzilla

A ONG Gerando Falcões prepara um evento beneficente, com o objetivo de arrecadar fundos para os projetos de transformação social da organização. A cidade de Miami será sede de um jantar e leilão no dia 27 de outubro, no Penthouse. Os itens leiloados incluem cinco convites para um evento organizado pelo grupo, com palestras de empresários e membros importantes do setor produtivo. Além do CEO da Gerando Falcões, Edu Lyra, as palestras leiloaras serão de empresários como Jorge Paulo Lemann, Nizan Guanaes, KondZilla, Paula Belizia, Guilherme Benchimol e Abílio Diniz.

Siga o Radar Econômico no Twitter