O efeito Datafolha na Petrobras e no Banco do Brasil

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 20 de outubro.

A última pesquisa Datafolha para a presidência da República revelou, pela primeira vez, um empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). A resposta do mercado financeiro aos números foi imediata e observada, sobretudo, na Petrobras e no Banco do Brasil. A explicação por trás das expressivas altas das estatais e o efeito da renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 20.

