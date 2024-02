O duro recado de Prates que caiu como uma bomba na Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sinalizou ao mercado que a estatal deve pagar menos dividendos aos acionistas no horizonte. A justificativa do executivo é que a empresa passa por um momento de transição e que precisa ser mais cautelosa nos pagamentos. “Precisamos ser cautelosos. Os acionistas vão entender. Eu seria mais conservador do que agressivo. Estamos no meio dessa grande decisão de nos tornarmos uma empresa de petróleo em transição”, disse em entrevista à agência Bloomberg.

O recado de Prates caiu como uma bomba na bolsa de valores. As ações da Petrobras rapidamente viraram para o campo negativo e encerraram o pregão em queda de 5,1% nesta quarta-feira, 28. A estatal pagou o equivalente a 76 bilhões de reais em dividendos nos três primeiros trimestres de 2023.

“Consideramos a fala do mandatário negativa, uma vez que seu mandato envolve trabalhar para escolher projetos com taxas de retorno positivas aos acionistas e não demandar paciência destes, que naturalmente, irão reagir a qualquer movimento ou fala proferida pelo CEO”, escrevem os analistas da Ativa Investimentos em relatório enviado a clientes.

