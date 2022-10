O duro prenúncio de refinaria privada sobre o preço da gasolina no Brasil

Atualizado em 10 out 2022, 18h00 - Publicado em 10 out 2022, 17h53

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 10 de outubro.

A refinaria privada de Mataripe, na Bahia, subiu os preços de venda da gasolina e do diesel no país. O anúncio acontece depois do recente movimento de alta do petróleo no mercado internacional e pressiona a Petrobras a subir seus preços, mesmo que isso represente um revés para a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. A magnitude do reajuste da refinaria privada e a grande defasagem dos preços da Petrobras em relação à paridade internacional são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 10.

