O duro, mas confuso, recado do Fed para o mercado sobre inflação

VEJA Mercado | Abertura | 17 de março.

O Federal Reserve Bank (Fed), o banco central americano, anunciou que os juros nos Estados Unidos vão subir 0,25 ponto percentual, para um intervalo entre 0,25% e 0,5%. Foi a primeira alta desde 2018, e estava dentro do que o mercado esperava. O grande alerta da instituição é que a guerra entre Rússia e Ucrânia deve aumentar a pressão inflacionária e pesar sobre o crescimento das economias, e que as outras implicações dos conflitos ainda estão muito incertas. Fato é que mesmo sinalizando uma inflação mais forte para os próximos meses, o Fed não deu início ao programa de diminuição dos ativos, que o mercado já esperava para março. Esse programa é uma espécie de política monetária contracionista, uma vez que retira dinheiro do sistema para tentar baixar a inflação. Os diretores do banco avaliam que o programa pode começar em maio, mas a decisão não agradou os investidores, que temem serem necessárias novas altas de juros mais para frente. No Brasil, a expectativa é pela reação do mercado depois do Banco Central decidir subir a Selic em 1 ponto percentual, para 11,75%.

